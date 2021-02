Bosbrand verwoest ruim 70 huizen nabij Perth

Een bosbrand heeft 71 huizen verwoest nabij de Australische stad Perth. Dat heeft het hoofd van de brandweer van de deelstaat West-Australië, Darren Klemm, woensdag gezegd. Er zijn geen doden gemeld.

Volgens Klemm waren de omstandigheden voor de brandweer in de nacht op woensdag iets verbeterd. Hij waarschuwde er wel voor dat rukwinden tot 70 kilometer per uur de brandhaarden nog zouden kunnen aanwakkeren. Inwoners van de plaats Shady Hills werden aangeraden om uit voorzorg te evacueren.

De hulpdiensten benadrukken dat evacuatie vóór de op dit moment heersende lockdown gaat. Mensen kunnen uitzonderlijk wel bij familie terecht, of in één van de evacuatiecentra, laat een landgenoot ter plaatse weten in De ochtend op Radio 1.

De Woorooloo-bosbrand woedt nu al drie dagen en zal volgens Klemm nog de komende drie tot vijf dagen tekeer blijven gaan. Vanaf het weekend worden gunstigere weersomstandigheden verwacht. Hoe het vuur is uitgebroken, is nog niet bekend. Volgens zender ABC ging al meer dan 9.400 hectare in vlammen op.