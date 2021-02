Weerbericht | Regenachtige dag met veel wind en zachte temperaturen

Het is woensdagvoormiddag betrokken met matige tot soms intense regen vanaf de Franse grens. Dat wordt in de loop van de dag gevolgd door buien of buiige regen met kans op een donderslag. Er zijn ook rukwinden tot lokaal 80 kilometer per uur. Het blijft zacht met temperaturen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 graden in het centrum, zo verwacht het KMI.

Woensdagavond zijn nog enkele buien mogelijk, vooral dan over het oosten en het zuiden van België. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het overal droog en verschijnen er vooral in Vlaanderen brede opklaringen. De minima liggen tussen 2 en 5 graden.

Donderdag worden eerst nog brede opklaringen verwacht ten noorden van Samber en Maas, maar ten zuiden ervan zijn lage wolken en mistbanken mogelijk. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe vanaf de Franse grens, maar het blijft grotendeels droog. Het is zacht bij maxima van 6 graden in de Hoge Venen tot 10 graden in Vlaanderen.

Vrijdag is het overwegend bewolkt en valt er ten zuiden van Samber en Maas af en toe wat regen, elders blijft het grotendeels droog. Vooral over de noordwestelijke landshelft zijn er soms korte opklaringen mogelijk. De maxima veranderen maar weinig en schommelen nog steeds tussen 6 en 11 graden.

Zaterdag is het dikwijls bewolkt en valt er af en toe wat regen. Het wordt zo’n 7 graden in het centrum van het land. Ook zondag hangen er veel wolken en kan er af en toe wat regen of een bui vallen. Over de Ardense toppen kan er soms wat winterse neerslag vallen. Het is iets koeler met maxima rond 5 à 6 graden in het centrum van het land.