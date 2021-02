Elise Mertens naar kwartfinales Gippsland Trophy

Elise Mertens (WTA-20) versloeg woensdag de Franse Caroline Garcia (WTA-44) in Melbourne en plaatste zich zo voor de kwartfinales van de Gippsland Trophy (447.620 dollar).

De 25-jarige Limburgse, zevende reekshoofd op het Australische hardcourt, won in de derde ronde in 1 uur en 40 minuten met 7-6 (7/1) en 6-3 van Caroline Garcia (WTA-44). Het is de eerste keer in vier duels dat Mertens er in slaagt die 27-jarige Française te verslaan.

Om een plaats bij de laatste vier neemt Mertens het op tegen de winnares van de partij tussen het Oekraïense derde reekshoofd Elina Svitolina (WTA-5) en de Letlandse Jelena Ostapenko (WTA-45), de winnares van Roland-Garros 2017.