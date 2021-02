Voortaan mondmaskers bij ‘VTM nieuws’, de VRT wacht nog even af

Mondmaskers op televisie, dat zijn we onderhand wel gewend. Maar een nieuwsanker met een mondmasker, dat was toch nieuw. Toen Freek Braeckman dinsdagmiddag tijdens ‘VTM Nieuws’ het woord aan sportanker Maarten Breckx gaf, zette hij een mondmasker op. Breckx droeg er zelf ook één.

‘Met twee in de studio, heel simpel. Dan zetten we het mondmasker op. Dat is het advies’, klonk het. Dat advies kwam er van de Risk Assesment Group. Sinds dinsdag raden zij mondmaskers nu ook op kantoor aan, zelfs al kunnen werknemers voldoende afstand houden. En dus zullen de komende weken nog regelmatig mondmaskers boven worden gehaald in VTM nieuws. Wanneer het weerbericht wordt gepresenteerd, wanneer een tweede nieuwsanker aanschuift, of wanneer een studiogast aanwezig is.

In de studio van Het journaal op de VRT wordt die boot nog even afgehouden. ‘We analyseren dit advies grondig’, klinkt het. ‘Maar we gaan mondmaskers nog niet verplichten in onze studio’s, met het oog op de verstaanbaarheid van de praatgasten. Als we zo’n maatregel doorvoeren, willen we dat bovendien meteen voor het hele bedrijf kunnen doen. Op een doordachte manier. Vrijdag is er een nieuw Overlegcomité, we wachten ook af wat daar precies gezegd wordt. Op basis van het vorige Overlegcomité besloten we bijvoorbeeld buitenlandse gasten te weren tot 1 maart.’

Bart Schols, presentator van De afspraak - waar eerder al de tafel werd vergroot en een gast minder werd uitgenodigd zodat iedereen voldoende afstand kon houden - deelde via Twitter cijfers over de luchtkwaliteit in de studio, volgens hem ‘vergelijkbaar met buitenlucht’.

Co2-gehalte in de studio tijdens opname #deafspraak (vooropname door omstandigheden, start 19u14): gemiddeld ca. 500 ppm (parts per million). Vergelijkbaar met buitenlucht. In combinatie met mondmaskers tot we op onze plaats zitten + van zodra we opstaan, (1/2) pic.twitter.com/YGvFEBZAhl — Bart Schols (@bartschols) February 2, 2021

Ook viroloog Marc Van Ranst, die vaak wordt uitgenodigd, ziet niet meteen noodzaak om bij hun passages een mondmasker te dragen. ‘Beide opties zijn verdedigbaar, maar als ik mij niet veilig voel in een studio, zal ik een mondmasker dragen. Als alle maatregelen in de studio gerespecteerd worden, dan is het risico verwaarloosbaar klein en dan kan het mondmasker af voor de tijd van het interview’, aldus Van Ranst.

Een mening die wordt gedeeld door zijn collega Steven Van Gucht: ‘Mijn ervaring is dat tv-studio’s meestal zeer grote en goed ventileerde ruimtes zijn, met heel hoge plafonds. De afstand tussen de deelnemers is meestal twee meter, dus op zich is dit oké omdat de gespreksdeelnemers geen hele dag doorbrengen met elkaar.’