Meer reclame-inkomsten voor Google-moeder Alphabet

Toegenomen inkomsten uit advertenties via zoekmachine Google en videoplatform YouTube hebben de resultaten van Alphabet gestuwd.

Het Amerikaanse internetconcern boekte in het laatste kwartaal van vorig jaar 56,9 miljard dollar omzet, 23,5 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. De winst kende een aanwas van bijna 43 procent naar 15,2 miljard dollar.

Google blijft de belangrijkste inkomstenbron voor Alphabet. Advertenties uit de zoekmachineomgeving leverden Alphabet het afgelopen kwartaal 31,9 miljard dollar op, zowat 17 procent meer op jaarbasis. YouTube wordt wel steeds belangrijker: de reclame-inkomsten op het videoplatform stegen met 46 procent tot 6,9 miljard dollar.

Ondertussen stapelden andere bedrijven onder de Alphabet-paraplu, zoals robotautobedrijf Waymo en bezorgdroneontwikkelaar Wing, in het vierde kwartaal een verlies op van ongeveer 1,14 miljard dollar op een omzet van 196 miljoen dollar.