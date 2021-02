Jeff Bezos stapt op als ceo van Amazon

Jeff Bezos stapt dit jaar nog op als ceo van het Amerikaanse bedrijf Amazon. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend.

Jeff Bezos stapt dit jaar nog op als CEO van het Amerikaanse bedrijf Amazon. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend. Bezos zal vanaf het derde kwartaal van 2021 vervangen worden door Andy Jassy, die nu aan de leiding van Amazon Web Services staat. De miljardair zal vanaf dan de rol opnemen van voorzitter van de raad van bestuur.

Bezos richtte het bedrijf 27 jaar geleden op. Het groeide van boekendienst uit tot algemene internetwinkel en maakte van Bezos de rijkste man ter wereld. ‘Ik ben van plan mijn energie en aandacht op nieuwe producten en vroege initiatieven te richten’, schrijft Bezos. ‘Andy is goed gekend binnen het bedrijf en is al bijna even lang bij Amazon als ik. Hij zal een fantastische leider zijn en heeft mijn volle vertrouwen.’

Bezos is een van de rijkste personen op aarde. Recent mocht hij zich nog echt de rijkste man van de planeet noemen, maar hij is inmiddels voorbijgestreefd door Tesla-baas Elon Musk.