Antwerp met moeite voorbij amateurs van La Louvière

Antwerp heeft zich met de nodige moeite naar de achtste finales van de Beker van België geknokt tegen La Louvière, dat uitkomt in tweede nationale van de amateurklasse. De bekerwinnaar kwam pas een kwartier voor tijd op 2-1.

Ritchie De Laet maakte de verlossende treffer voor Antwerp nadat Grégory Lazitch de openingstreffer van Guy Mbenza had uitgewist. Ondanks nog enkele prangende momenten voor het doel van het stamnummer één trok het de zege over de streep. In de volgende ronde wacht de winnaar van het duel tussen Club Brugge en Olsa Brakel.