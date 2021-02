België gebruikt vaccin AstraZeneca niet voor 65-plussers

Het vaccin van AstraZeneca zal in ons land niet toegediend worden aan 65-plussers. Er zijn nog te weinig resultaten die de effectiviteit van het vaccin aantonen voor die leeftijdsgroep. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) beslist.

In België zal het vaccin van AstraZeneca voorlopig niet worden toegediend aan 55-plussers. Dat gebeurt op basis van een voorlopig advies van de Hoge Gezondheidsraad, zo verklaarde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke dinsdagavond in het VRT-Journaal. Het advies stelt dat het vaccin zeer goed werkt voor mensen tussen 18 en 55 jaar, voor ouderen zijn onvoldoende gegevens voorhanden, luidt het. De minister wijst erop dat binnen enkele weken de nodige gegevens wel beschikbaar kunnen zijn.

Het advies betekent dat voorlopig enkel mensen tussen 18 en 55 jaar het AstraZeneca-vaccin toegediend zullen krijgen. Minister Vandenbroucke wees er op dat de vaccinatiecampagne volop draait. In de woonzorgcentra is er al een ‘geweldige slag’ geslagen, en momenteel is men bezig met de ziekenhuizen, artsen in de eerste lijn, ... ‘Het is nog heel wat werk tot we aan de 65-plussers komen’, aldus de minister.

Hij benadrukte dat er heel goed moet nagedacht worden over de vaccinatiecampagne op de lange termijn. Door het voorlopige advies moet alles herbekeken worden, onder meer over de essentiële beroepen, het vaccineren per leeftijdscategorie, en bepaalde zieken zoals diabetici.

Woensdag volgt een eerste discussie met de andere ministers van Gezondheid van het land. In de avond komt de taskforce bijeen, aldus nog Vandenbroucke die hoopt dat volgende week de eerste beslissingen kunnen genomen worden.

Extra vaccins

Frank Vandenbroucke kondigde ook aan dat ons land nog 3,8 miljoen extra Moderna-vaccins heeft kunnen bijbestellen. Daarmee kunnen dus 1,9 miljoen mensen gevaccineerd worden. De vaccins zullen vanaf juni geleverd worden.

Volgens Steven Van Gucht van Sciensano is de beslissing geen grote ramp, en zijn er op dit moment gewoon nog te weinig gegevens bekend over de werking van het vaccin bij ouderen. ‘Het kan zijn dat het wel goed werkt, ook bij de oudsten. Eenmaal die data beschikbaar zijn, kunnen we ook snel weer schakelen. Als dat niet zo is, moeten we inderdaad de volgorde aanpassen’, zei de viroloog in VTM NIEUWS.