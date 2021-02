Schutter lost schoten in Sint-Jans-Molenbeek, speciale eenheden op komst

Nadat er vanmiddag schoten werden gelost in Molenbeek, is de politie de dader gevolgd naar de Zeemtouwersstraat in Anderlecht. Daar zou hij verschanst zitten in een huis.

In de Zeemtouwersstraat in Anderlecht is dinsdagnamiddag een omvangrijke politie-interventie bezig. Dat meldt Het Laatste Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie van de zone Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Jans-Molenbeek/Sint-Agatha-Berchem). Volgens de krant heeft een man in Molenbeek schoten gelost, mogelijk met een alarmpistool, en houdt die man zich schuil in een woning in de Zeemtouwersstraat. De lokale politie wacht op de komst van de speciale interventie-eenheden zodat ze de schutter kunnen overmeesteren of totdat die zich overgeeft.

‘Het klopt dat er een politie-interventie bezig is’, zegt politiewoordvoerster Caroline Vervaet. ‘Er is echter geen reden tot ongerustheid, en het gaat niet om een terreurdaad. Voorlopig kunnen we geen verdere informatie geven.’