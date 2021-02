Harde lockdown in Nederland blijft allicht tot 2 maart gelden

De Nederlanders zijn nog niet verlost van de harde lockdown. Volgens ingewijden wordt die met minstens drie weken verlengd, melden verschillende media. De avondklok zou tot minstens 10 februari van kracht blijven;

De Nederlandse premier Mark Rutte en minister van Binnenlandse Zaken Hugo De Jonge kondigen de besluiten pas om 19 uur aan op een persconferentie, maar het lijkt haast zeker dat de harde lockdown tot 2 maart verlengd wordt. Winkels, horeca, musea en bioscopen blijven tot die datum gesloten. Ook de contactberoepen, zoals kappers, hebben nog geen zicht op een heropening. Dat melden onder meer de Volkskrant en Algemeen Dagblad.

In het onderwijs wordt de deur allicht op een kier gezet. Zo zouden de basisscholen en de kinderopvang vanaf volgende opnieuw onder voorwaarden kunnen openen. Voor niet-essentiële winkels ligt een afhaalsysteem op tafel, zoals ook in ons land het geval was toen de niet-essentiële winkels eind oktober moesten sluiten.

De weinig geliefde avondklok zou voorlopig behouden blijven, maar kan vanaf 10 februari geschrapt worden. Dan heeft het kabinet beter zicht op het effect ervan. Voor een verlenging is ook goedkeuring van de Tweede Kamer nodig.

RIVM vraagt om ‘hoogste voorzichtigheid’

Het aantal besmettingen is in Nederland in de afgelopen week met 20 procent gedaald. Het RIVM geeft wel mee dat die daling deels te wijten is aan minder afgenomen tests, deels aan de genomen maatregelen. Het Nederlandse gezondheidsinstituut vraagt daarom aan Rutte en co om de maatregelen met ‘de hoogste voorzichtigheid’ aan te pakken. Analyses van de besmettingen van afgelopen week tonen bovendien aan dat het in twee derde van de gevallen om de Britse variant gaat.