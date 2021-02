Spoetnik landt nog niet massaal in EU

De goede cijfers van het Russische Spoetnik-vaccin veranderen voorlopig niets aan de Europese vaccinatiestrategie waarover de Europese Commissie en de lidstaten het eens werden. Een van de selectiecriteria van die strategie is dat een farma­bedrijf over productiecapaciteit in de EU moet beschikken voor de Commissie een raam­akkoord met dat bedrijf kan sluiten.