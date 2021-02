Meerdere agenten in New York zijn geschorst nadat er een video opdook van politieagenten die pepperspray gebruikten tegen een negenjarig zwart meisje in Rochester, in de staat New York. Dat zorgde voor een nieuwe golf van verontwaardiging in de VS over het veelvuldige gebruik van geweld door de politie.

Op de beelden van de bodycams is te zien hoe het meisje, geboeid in de politieauto, huilt en roept om haar vader. Omdat zij tegenstribbelt en weigert haar voeten in het voertuig te zetten, besluiten agenten pepperspray te spuiten. Daarna wordt de deur dichtgegooid.

Burgemeester Lovely Warren spreekt van een schande en betreurt dat de wet het haar niet toestaat om de agenten harder en sneller aan te pakken. Het is niet duidelijk hoeveel agenten op non-actief zijn gesteld, de groep is zeker tot het einde van het onderzoek geschorst.

Volgens de adjunct-politiechef Andre Anderson dreigde het meisje ermee haar moeder te doden en zichzelf om het leven te brengen. De politie werd opgeroepen, die haar in de boeien sloeg. Toen de agenten haar in de politiewagen wilden zetten en ze zich verzette, gebruikten ze pepperspray. De beelden van de arrestatie zijn afkomstig van de bodycams van de agenten en werden zondag door de politie gepubliceerd. Politiechef Cynthia Herriott-Sullivan erkent dat excessief politiegeweld is toegepast. Het meisje moest opgenomen worden in het ziekenhuis en is inmiddels weer terug bij de familie.

Daniel Prude

Het is de tweede keer in een jaar tijd dat de politie van Rochester in opspraak komt voor gewelddadig optreden tegen Afro-Amerikanen. In maart vorig jaar stierf de 41-jarige Daniel Prude die door de politie tegen de grond werd gehouden. De agenten hadden een kap over zijn gezicht gedaan, nadat hij op de agenten had gespuwd en gezegd had dat hij besmet was met het coronavirus.

De dood van Prude, die net als het 9-jarige meisje met mentale problemen kampte op het moment van zijn arrestatie, had geleid tot grootschalige protesten in de stad.