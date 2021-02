Vijf kinderen komen om tijdens schietpartij in Oklahoma

Vijf kinderen hebben hun leven verloren tijdens een schietpartij in de Amerikaanse Oklahoma. De lokale politie zei dinsdagochtend dat ze de kinderen dood aantroffen in hun woning.

Om halfeen ’s nachts lokale tijd kregen de agenten in Oklahoma een melding van schietpartijen in een woning in het zuidoosten van de stad. Toen de politie arriveerde, werd de verdachte opgepakt met een wapen in zijn hand. Dat laat de politie weten in een verklaring.

De verdachte werd na een korte achtervolging aangehouden. In de woning vond de politie vier overleden kinderen en een overleden volwassene. ‘Een vijfde kind overleed later in het ziekenhuis’, zegt de politie. ‘Er was ook een volwassen vrouw met levensbedreigende verwondingen naar een ziekenhuis in Tulsa gebracht.’