Acteur Hal Holbrook op 95-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse acteur Hal Holbrook overleed al op 23 januari in zijn huis in Beverly Hills in Californië, maar The New York Times bracht het nieuws nu pas naar buiten na bevestiging van zijn assistent. Bij het grote publiek is Holbrook vooral gekend voor rollen in All the president’s men (1976) en Into the wild (2007). In die laatste film ontroerde hij als de grootvaderfiguur Ron Franzen, wat hem een Oscarnominatie voor beste bijrol opleverde.

In All the president’s men uit 1976 speelde Holbrook de figuur Deep Throat, de mysterieuze en cruciale bron voor de journalisten van The Washington Post die het Watergateschandaal blootlegden. Op televisie kroop hij in dezelfde periode in de huid van president Abraham Lincoln. Toen Steven Spielberg zijn film over Lincoln in 2012 uitbracht, verscheen hij opnieuw. Deze keer als de Republikein Preston Blair. Voor zijn tv-rollen sleepte hij vijf keer een Emmy-ward in de wacht.

Zijn levenswerk bracht Holbrook echter op het podium. Meer dan zestig jaar speelde hij de schrijver Mark Twain in een one-man-show. Dat deed hij voor het eerst op 29-jarige leeftijd en voor het laatst op 92-jarige leeftijd in 2017. In 1966 won hij er een Tony Award voor, de meest prestigieuze prijs in het Amerikaanse theater.