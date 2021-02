Volgend duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert al over een maand

Zowel voor Mathieu van der Poel als voor Wout van Aert zit het crossseizoen erop. Vanaf nu gaat de focus helemaal naar de weg. Allebei starten ze met een week rust. Al vroeg Van der Poel zich gisteren nog wel af hoe hij die gaat invullen. ‘Eens op restaurant gaan of afspreken met vrienden zit er door corona niet in. Misschien dat ik iets op de crossmotor ga doen?’

Voor Van Aert start de definitieve voorbereiding richting weg volgende week. Vanaf 8 februari zit hij op Tenerife voor een hoogtestage van drie weken. Van der Poel weet nog niet of hij in diezelfde periode op stage gaat. ‘Ofwel wordt het Spanje, ofwel blijf ik gewoon in België. Dat zal van het weer afhangen.’

Beide renners komen niet aan de start in het Vlaamse openingsweekend. Van der Poel rijdt van zondag 21 februari tot zaterdag 27 februari wel de UAE Tour. Zijn volgende wedstrijd is dan de Strade Bianche op zaterdag 6 maart. Omdat dit meteen ook de eerste wedstrijd van Van Aert is, krijgen we daar dus het eerstvolgende duel tussen de twee tenoren van het WK veldrijden. Nadien zullen ze mekaar normaliter ook in Tirreno-Adriatico en zeker in Milaan-Sanremo tegenkomen.