Trainer is niet tevreden met inkomende transfer en stapt op

André Villas-Boas heeft zijn ontslag ingediend als trainer van het Franse Olympique de Marseille. Reden: een transfer waar hij niet van op de hoogte was en die hij niet ziet zitten.

De Portugees André Villas-Boas is het grondig oneens met de handelswijze van de Franse topclub Olympique Marseille. Met name de komst van speler Olivier Ntcham, die overkomt van Celtic Glasgow, is hem in het verkeerde keelgat geschoten. ‘Ik heb de transfer vanmorgen via de pers moeten vernemen’, zei hij op een persconferentie. ‘Dit was een speler die niet op onze lijst stond. Toch komt hij’, aldus Villas-Boas. De trainer ziet de speler ook helemaal niet in zijn plannen passen en heeft zijn ontslag aangeboden. ‘Ik wil niets van OM, geen geld. Ik vertrek alleen wegens dit verschil in visie.’

Marseille staat momenteel op een negende plaats in de Franse Ligue 1 en maakt een crisis door na drie nederlagen op rij. Afgelopen zaterdag zakten verschillende supporters af naar het oefencentrum van de club om te protesteren tegen het beleid. De competitiematch van zaterdagavond tussen Marseille en Rennes moest daardoor uitgesteld worden. Villas-Boas heeft echter aangegeven dat zijn vertrek daar niets mee te maken heeft.

De club zelf heeft nog niet gereageerd.