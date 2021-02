Elise Mertens: ‘Blij mijn seizoen eindelijk te lanceren’

Elise Mertens (WTA 20) was dinsdag tevreden in Melbourne, waar ze in haar eerste duel van 2021 de Japanse Mayo Hibi (WTA 182) met tweemaal 6-2 versloeg. De Belgische nummer 1 plaatste zich zo voor de achtste finales van de Gippsland Trophy, een toernooi in aanloop naar de Australian Open.

‘Ik was heel blij dat ik eindelijk mijn seizoen kon lanceren en opnieuw een match kon spelen’, verklaarde Mertens na haar nederlaag in het dubbelspel. Aan de zijde van de Sloveense Andreja Klepac ging ze met tweemaal 6-3 onderuit tegen de Roemenen Monica Niculescu en Patricia Maria Tig.

‘Een eerste wedstrijd zorgt altijd voor een wat bizar gevoel’, zei Mertens. ‘Door de problemen met mijn schouder kon ik bovendien niet veel spelen de laatste tijd. Hibi sloeg veel sliceballen. Ik moest me dus aanpassen. Maar ik heb goed geserveerd. Over het algemeen ben ik tevreden over mijn spelniveau. Mijn schouder hield ook goed stand na een enkel- en een dubbelwedstrijd. Het toernooi in Abu Dhabi kwam nog wat te vroeg.’

Woensdag neemt Mertens het op tegen het twaalfde reekshoofd Caroline Garcia (WTA 44). De Française is een beetje het zwarte beest van onze landgenote. Mertens en Garcia speelden drie keer eerder tegen elkaar, telkens trok Garcia aan het langste eind.

‘Dit wordt een goede test, dat is zeker’, aldus Mertens. ‘Ik weet niet of ze in vorm is. Maar ze won toch al twee matchen, wat haar vertrouwen moet geven. Ze heeft een goede opslag, met een tweede bal met veel kick. Ze speelt ook heel agressief. Ons laatste duel vorig jaar op Roland Garros was heel spannend. Ik zal dicht bij mijn baseline moeten blijven en mag niet achteruitgaan. Het doet me plezier een tweede match te kunnen spelen. Dat laat me toe te zien waar ik sta, wetend dat volgende week natuurlijk belangrijker is.’

Mertens liet zich ook nog uit over haar twee weken quarantaine na aankomst in Australië. ‘We hadden het recht om vijf uur per dag onze kamer te verlaten’, vertelde Mertens, die trainde met haar dubbelpartner Aryna Sabalenka (WTA 7). ‘Ik kon twee uur per dag tennissen, dat is echt niet veel voor mij. In mijn kamer kon ik niet veel doen, wat stretchen en Netflix kijken. Vrijdagavond werden we vrijgelaten, we verhuisden meteen naar een appartement.’