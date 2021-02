Na ‘Black’ verfilmen Adil El Arbi en Bilall Fallah opnieuw boek van Dirk Bracke

Na Black waagt het regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah zich opnieuw aan de verfilming van een boek van jeugdauteur Dirk Bracke. Straks doet het geen pijn meer is één van de lievelingsboeken van El Arbi.

Vijftien was Adil El Arbi toen hij een brief schreef aan Dirk Bracke. Daarin vertrouwde hij de schrijver zijn filmdromen toe. En hij chreef dat hij hoopte Straks doet het geen pijn meer ooit te kunnen verfilmen. Dat boek kwam uit in 2001 en was een succes bij zowel critici als publiek. Voor El Arbi was het één van de aangrijpendste boeken die hij als tiener in handen had gekregen.

Het boek draait rond drie jongeren die botsen met de mensen in hun omgeving: een Braziliaanse straatjongen, een Vlaams meisje dat door haar vader seksueel misbruikt is en een Marokkaans meisje dat geen hoofddoek en verhullende kleding wil dragen. ‘Straks doet het geen pijn meer is van de ruim veertig boeken die ik schreef mijn persoonlijke favoriet’, zegt Dirk Bracke zelf. ‘Dat het in goede handen is van deze twee getalenteerde heren is een understatement.’

Bracke heeft de bewuste brief van El Arbi trouwens altijd bewaard. ‘Hij was als jonge knaap al zo innemend en ik heb hem in die tijd ook teruggeschreven. Uiteraard had ik toen nog geen idee dat net die jongen tien jaar later met zijn kompaan Bilall mijn boek Black zo knap zou verfilmen en daarna de wereld zou veroveren.’

Geluksbrenger

Ook El Arbi en Fallah zijn klaar voor een nieuw avontuur, al is het nog niet voor meteen. De opnames staan pas voor 2022 gepland. Eerst moet het scenario, dat wordt geschreven door El Arbi zelf en Bulle Decarpentries, compleet zijn. ‘Black lanceerde onze carrière in de Verenigde Staten met onder andere Bad boys for life. Onze samenwerking met Dirk is een echte geluksbrenger geweest. Maar dat is ook geen toeval. De verhalen van Dirk zijn universeel en emotioneel krachtig. Hij reikt ons met zijn boeken als regisseurs altijd een filmisch universum aan.’ Met Bad boys for life maakten ze de succesvolste Hollywoodfilm van het jaar.

De film wordt geproduceerd door 10.80 Films (Dode hoek) in coproductie met A Team Productions (Patser, Torpedo), Los Morros en Les Films du Fleuve van de gebroeders Dardenne.