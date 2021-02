Voorzitter taskforce: ‘Vaccinatieschema voor gezonde volwassenen blijft behouden’

De problemen bij het leveren van coronavaccins zullen tot april voelbaar zijn in de vaccinatiecentra. Maar de start van de vaccinatie van gezonde volwassenen zou nog steeds voor de zomer kunnen beginnen. Dat zegt Dirk Ramaekers, voorzitter van de taskforce vaccinaties.

Bij de toelichting van de dagelijkse coronacijfers gaf Ramaekers de stand van zaken van de huidige vaccinatiecampagne.

Het beste nieuws komt uit de woonzorgcentra. De vaccinatie van bewoners en personeel met het vaccin van Pfizer gaat daar volop door. Met ruim 280.000 vaccinaties ligt ons land iets voor op schema, en ‘zit Europees daarmee in het peloton’.

Ook met de levering van het Moderna-vaccin gaat het al bij al goed. Ons land krijgt deze week 25.200 vaccins, in plaats van de eerder verwachte 31.200. ‘Deze verminderde leveringen zal een beperkte impact hebben’, schat Ramaekers in. Al voegt hij daar wel aan toe: ‘zolang Moderna zijn volgende leveringen, die veel groter zijn, zal blijven nakomen’.

Voor het vaccin van AstraZeneca staat nog steeds niet vast aan wie het wordt toegediend. Er zijn twijfels gerezen over de betrouwbaarheid van het vaccin bij 55-plussers. ‘De taskforce wacht op het advies van de Hoge Gezondheidsraad’, zegt Ramaekers daarover. Het is wel al zeker dat de verminderde leveringen door productieproblemen de opstart van de vaccinaties met dit middel in februari en maart vertragen, geeft hij aan.

• AstraZeneca: één bijsluiter, 27 mogelijke lezingen

In april moeten de vaccinatiecentra dan wel ‘op kruissnelheid’ komen, door de leveringen van AstraZeneca, en de toestroom van grotere hoeveelheden van het Pfizer-vaccin. ‘Daarnaast krijgen we dan mogelijk ook het vaccin van Janssen, daar is maar één dosis van nodig’.

Daardoor komt de huidige planning dus niet in het gedrang. ‘Als de geplande leveringen plaatsvinden, kunnen we het schema om gezonde volwassenen voor de zomer te vaccineren behouden’, zegt hij over de uitrol van de zogenaamde ‘fase 2’.

‘Te vroeg om impact in te schatten’

Viroloog Steven Van Gucht zei bij de toelichting van de coronacijfers dat het ondanks de start van de vaccinatiecampagne wellicht nog te vroeg is om daar al een impact van op het aantal besmettingen te zien. ‘Al gaat het relatief wel iets beter in de woonzorgcentra’. Maar er is nog niet genoeg tijd verstreken sinds het injecteren om daar de gevolgen nu al van te merken, zegt hij.

Wel is duidelijk dat er geen ernstige bijwerkingen optreden. Volgens Ramaekers zijn die ‘mild’. Het gaat dan om ‘wat verhoogde temperatuur, of pijn in de bovenarm’.