Minister van Mobiliteit: ‘NMBS moet sluiting van loketten herzien’

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) heeft de raad van de bestuur van de NMBS in een brief officieel gevraagd om de beslissing om de loketten in 44 treinstations te sluiten, aan te passen. In elk station moet ‘menselijke aanwezigheid’ verzekerd zijn.

‘Stations moeten levendige ontmoetingsplekken blijven’, zegt Gilkinet. ‘We mogen niemand achterlaten. Ook oudere of kwetsbare mensen moeten makkelijk de trein kunnen nemen, zodat zij zich vlot en vrij kunnen verplaatsen.’ Daarmee reageert de minister van Mobiliteit op de beslissing van de NMBS, gisteren, om eind dit jaar de loketten in 44 treinstations definitief te sluiten. Daardoor zal binnenkort nog slechts zestien procent van de Belgische treinstations over een bemand loket beschikken.

De NMBS zegt daarmee te antwoorden op de toenemende digitalisering van de verkoop van tickets en abonnementen, die door de coronacrisis nog versneld is. Vijf jaar geleden kocht nog ruim de helft van de reizigers die aan het loket. Intussen is dat aandeel afgenomen tot minder dan twintig procent.

‘Zodra de minister van Mobiliteit op de hoogte gebracht werd van de beslissing van de raad van bestuur, heeft hij onmiddellijk contact opgenomen met NMBS om garanties te vragen voor het comfort en dienstverlening aan de reizigers‘, schrijft het kabinet van Gilkinet in een bericht. De minister vraagt de NMBS niet om ronduit haar beslissing terug te draaien. Wel wil hij op een aantal punten ‘fundamentele aanpassingen’.

‘Menselijke aanwezigheid’

Zo vraagt Gilkinet dat de NMBS eerst in dialoog gaat met ‘de betrokken gemeentes en andere stakeholders’, en op basis daarvan de lijst herziet. De afstand tot het dichtstbijzijnde alternatieve station moet daarbij in rekening worden genomen. Ook vraagt de minister dat geen enkel station volledig zonder ‘menselijke aanwezigheid’ valt. De NMBS zou overeenkomsten moeten sluiten met, bijvoorbeeld, lokale handelaars of verenigingen, die overdag in het station aanwezig kunnen zijn. Daarnaast vraagt Gilkinet dat NMBS ‘meer steun’ biedt ‘aan oudere en kwetsbare gebruikers om de digitale kloof te bestrijden’.