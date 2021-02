Aanklagers vragen 3,5 jaar cel voor Navalni, 120 betogers opgepakt

De Russiche opposant Aleksej Navalni riskeert 3,5 jaar cel voor het schenden van zijn invrijheidsstelling. Naar schatting werden 120 aanhangers van Navalni opgepakt aan de rechtbank.

Verdwijnt de Russische oppositieleider Aleksej Navalni achter de tralies? Daar beslist een rechtbank in Moskou vandaag over. De aanklagers hebben 3,5 jaar cel geëist voor het schenden van de voorwaarden van zijn invrijheidstelling. Die stellen dat de dissident zich op gezette tijden moet aanmelden bij de bevoegde instanties. Zijn revalidatie in Duitsland, na vergiftiging met het zenuwgas novitsjok, verhinderde hem daartoe. Navalni werd daarom meteen bij zijn terugkeer in Rusland opgepakt. Er hangt hem ook een boete van 500.000 roebel (ongeveer 5.500 euro boven het hoofd).

Aleksej Navalni werd zes jaar geleden tot 3,5 jaar cel veroordeeld wegens fraude, maar onder voorwaarden hoefde hij die niet uit te zitten. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vond er geen eerlijk proces plaats.

Na aanhoudende protesten afgelopen weekend, wilden aanhangers van Navalni protesteren aan het gerechtsgebouw in Moskou. Er zijn in de omgeving grote veiligheidsmaatregelen van kracht. Verschillende journalisten ter plaatse maken melding van arrestaties. Naar schatting werden 120 mensen opgepakt, meldt persagentschap Belga. Dit weekend arresteerde de politie 5.000 betogers in 86 steden.

Doorn in het oog van Poetin

Poetins rivaal werd in augustus vorig jaar vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. Navalni overleefde de aanslag op zijn leven en revalideerde maandenlang in Duitsland. Daar ontlokte hij met een list een bekentenis van een agent van de Russische geheime dienst FSB.

Het Kremlin hoopte Navalni allicht definitief uit Rusland te weren, want eind december werd hij al op de opsporingslijst gezet voor zijn ‘schending van de meldplicht’. Op 13 januari verraste Navalni vriend en vijand door zijn terugkeer naar Rusland aan te kondigen. Enkele dagen later werd hij meteen bij aankomst opgepakt. Vlak voor zijn arrestatie toverde Navalni nog een truc uit zijn hoed: een documentaire waarin hij uit de doeken doet hoe Poetin een fortuin vergaarde met corruptie en een paleis liet zetten aan de Zwarte Zee. Die werd in één week 100 miljoen keer bekeken.