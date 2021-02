Hoge waterstand Seine zet Parijs gedeeltelijk onder

De lokale overheden in Parijs hebben een overstromingswaarschuwing uitgestuurd. De waterstand van de Seine is gestegen tot 4 meter, waardoor de rivier op meerdere plekken uit haar oevers is getreden. In Vlaanderen blijft het risico op grote overstromingen voorlopig beperkt.

Niet alleen bij ons, ook in Parijs en de omliggende regio heeft het de afgelopen dagen veel geregend. Veel paden en looproutes langs de Seine zijn afgesloten omdat ze onder water staan. Ook het Île aux Cygnes, een eilandje nabij de Eiffeltoren, is afgesloten voor hoogwater. De Franse meteorologische diensten verwachten dat het waterpeil de komende dagen nog zal stijgen. Bewoners wordt opgeroepen om goed op te letten, omdat het soms onverwacht snel kan gaan.

Ook andere delen van Frankrijk werden de afgelopen tijd getroffen door wateroverlast. In Noord-Frankrijk verdronk een 70-jarige man zondag door een overstroming. In het zuiden was er grote schade en waren wegen afgesloten door het vele water. In beide landsdelen gelden weerswaarschuwingen met ‘code oranje’.

Geen kritieke overstromingen

Het waterpeil op de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen zijn na de neerslag van vorige week nagenoeg weer overal gedaald tot onder het waakpeil. Dinsdagnamiddag kunnen er nog enkele buien vallen, maar zonder al te grote hoeveelheden neerslag.

De weermodellen voorspellen woensdag neerslaghoeveelheden van 10 tot 15 millimeter, maar het is nog niet duidelijk waar de meeste regen zal vallen. De Vlaamse overheid verwacht dat er weer heel wat onbevaarbare waterlopen buiten hun oevers treden waardoor weilanden, akkers en natuurgebieden onder water komen te staan. Voorlopig verwacht ze geen kritieke overstromingen, maar ze volgt de situatie nauwlettend op. De rest van de week wordt het droog, waardoor het waterpeil overal weer zal normaliseren.

Wandelaars verrast

In Esneux in de provincie Luik zijn zondagavond nog vijf wandelaars gered. Ze waren vast komen te zitten toen de Ourthe buiten haar oevers was getreden aan de voet van de Roche aux Faucons. Een ploeg van twintig brandweerlui kwam ter plaatse. De reddingsoperatie nam drie uur in beslag. Een van de wandelaars, een dame van in de vijftig, raakte gewond bij een val en werd naar het ziekenhuis gebracht.