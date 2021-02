AOC openlijk over seksueel misbruik: ‘Sommige Republikeinen gebruiken zelfde technieken als misbruikers’

De Democratische politica Alexandria Ocasio-Cortez wil dat de Republikeinen verantwoordelijk gehouden worden voor de bestorming van het Capitool. In een Instagramvideo zegt ze dat ze als overlever van seksueel misbruik merkt dat sommige Republikeinen ‘dezelfde technieken gebruiken als misbruikers’.

‘De reden dat ik emotioneel word op dit moment is omdat mensen ons vertellen om verder te gaan, dat we moeten vergeten wat er is gebeurd, of dat we ons moeten verontschuldigen. Misbruikers gebruiken dezelfde tactieken. Ik ben een overlevende van seksueel geweld, iets wat ik niet aan veel mensen heb verteld.’

Ocasio-Cortez, ook wel AOC genoemd, doelt op conservatieve Republikeinen die de bestorming van het Capitool op 6 januari achter zich willen laten en verder willen gaan. De Republikeinse senator Josh Hawley vindt bijvoorbeeld dat AOC zich moest verontschuldigen bij diezelfde Cruz. Die steunde eind januari een voorstel van de Democrate om een hoorzitting te houden over de beleggingsapp Robinhood. AOC wees die uitgestoken hand af verwijzend naar de gebeurtenissen van 6 januari. ‘Door jou was ik bijna vermoord’, stelde ze.

‘Dit gaat niet over een politiek verschil van mening, dit gaat over fundamentele menselijkheid. We zijn niet veilig bij mensen in machtsposities die bereid zijn het leven van anderen in gevaar te brengen als ze denken dat ze daarmee een politiek punt scoren’, zegt ze nu ook in de video.

‘We kunnen pas verder gaan wanneer de verantwoordelijke personen ter verantwoording zijn geroepen’, aldus AOC.

In de video herhaalt ze hoe traumatisch de gebeurtenissen van 6 januari waren, iets wat ze in een eerdere video ook deed. ‘Ik dacht dat ik ging sterven.’ (zie hieronder)

Op 6 januari bestormden Turmpaanhangers het Capitool in Washington D.C. na een opruiende speech van voormalig president Donald Trump. In het gebouw werd op dat moment de verkiezingsuitslag en dus de overwinning van Joe Biden officieel bevestigd. Er stierven bij de bestorming vijf mensen.