Staatsgreep Myanmar: Partij van Aung San Suu Kyi vraagt haar onmiddellijke vrijlating

De partij van de Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi heeft dinsdag haar onmiddellijke vrijlating gevraagd. De regeringsleider is maandag opgepakt tijdens een staatsgreep van het leger.

‘Bevrijd alle gevangenen’, aldus de partij, de Nationale Liga voor Democratie (NLD). De staatsgreep is ‘een vlek in de geschiedenis van de staat en de Tatmadaw (het leger, red.)’, klinkt het. Volgens een parlementslid van de partij zou Aung San Suu Kyi in huisarrest zitten, maar het is niet duidelijk waar.

Maandag werd ze samen met president Win Myint en andere politieke leiders door het leger opgepakt.

Haar enige communicatie sinds het leger de macht greep in Myanmar was via een brief die haar partij op sociale media plaatste. Daarin riep Aung San Suu Kyi de bevolking op de machtsgreep ‘niet de aanvaarden’. Ze had de brief al voor maandag geschreven, in anticipatie van een mogelijke staatsgreep. Vorige week liet het leger al verstaan een mogelijke staatsgreep niet uit te sluiten.

Bij de recente verkiezingen won Aung San Suu Kyi met een grote meerderheid en behaalde het aan het leger gelieerde USDP een teleurstellend resultaat. Het leger sprak van een ‘massale fraude’ en greep daarom de macht. De noodtoestand werd voor een jaar uitgeroepen en de voormalige generaal Min Aung Hlain aangesteld als waarnemend president. Die beloofde nieuwe verkiezingen.

De Verenigde Staten hebben intussen gedreigd met sancties tegen de generaals van Myanmar.