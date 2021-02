Nu het overlegcomité beslist heeft om reizen aan banden te leggen, nodigt de VRT even geen buitenlandse gasten uit aan de Reyerslaan.

In actuaprogramma’s zoals De afspraak en tot voor kort Vandaag waren nog geregeld internationale sprekers te gast, vaak uit Nederland. De beslissing komt er om de eigen medewerkers in het gebouw te beschermen. Gesprekken via video-, ­telefoon- en andere verbindingen kunnen wel nog. Ook het personeel wordt nog steeds aangemoedigd om zo veel ­mogelijk te telewerken.