Openbaar leven stilgevallen en vaccinaties uitgesteld door zware sneeuwstorm in New York

New York, en bij uitbreiding heel het noordoosten van de Verenigde Staten, kreunt onder een dik pak sneeuw en ijzige kou. Maandag trok een sneeuwstorm over de stad waardoor het openbare leven zo goed als helemaal stil viel. De scholen gingen dicht, en ook vaccinatiecentra gaan een paar dagen dicht.

Gouverneur Andrew Cuomo en burgemeester Bill De Blasio kondigden maandag de noodtoestand af in de stad New York en de gelijknamige staat. De zware sneeuwstorm die was aangekondigd hield lelijk huis. Het verkeer draaide helemaal in de soep, het openbaar vervoer kon niet meer uitrijden en meer dan 90 procent van de vluchten werd afgelast. Door de noodtoestand af te kondigen kunnen de gouverneur en de burgemeester de nodige maatregelen nemen om het openbare leven nog enigszins mogelijk te maken.

Tegen maandagavond (lokale tijd) lag er in grote delen van New Jersey en Pennsylvania al 68 cm sneeuw en in Central Park in Manhattan werd er 43 centimeter gemeten. Dat meldt Reuters. Als de storm het maximale potentieel zou halen, dan zou het de eerste keer zijn sinds 2016 dat er in New York City meer dan 60 centimeter sneeuw valt. Vijf jaar geleden zorgde een recordbrekende storm nog voor 70 centimeter in de stad.

Iedereen wordt daarom aangeraden om binnen te blijven. Het sneeuwde niet alleen hard, maar er stak ook een gure wind op met windstoten tot 60 kilometer per uur, meldt de nieuwszender CNN. Door die noodtoestand is het openbare leven zo goed als stilgevallen in de anders zo drukken miljoenenstad.

De meeste scholen zijn dicht en de kinderen krijgen thuisonderwijs. Dat is niet nieuw, want sinds corona is dat ook in New York vaker regel dan uitzondering geweest de jongste maanden. Maar dat ook de vaccinatiecentra dicht moesten door de kou, de wind en de sneeuw was een behoorlijke domper. Gouverneur Cuoma kondigde wel aan dat het de absolute prioriteit is om die centra zo snel mogelijk toegankelijk te maken waardoor ze woensdag al opnieuw open zullen gaan, om de vertraging bij de vaccinaties zo veel mogelijk proberen te beperken.

Soho-buurt, Manhattan. Foto: AP