Hens: ‘Resultaten vaccinatiecampagne al een beetje te zien’

Biostatisticus Niel Hens (UHasselt en UAntwerpen), ook lid van de corona-adviesraad Gems, heeft maandagavond bij De afspraak gezegd dat hij toch al de eerste resultaten ziet van de vaccinatiecampagne. Ook blijft hij redelijk optimistisch over de situatie in ons land en ‘doen we het toch allemaal goed.’

‘Ik wil graag regeren op al het doemdenken’, zei Hens in De afspraak. ‘We maken een moeilijke periode door. Er is veel onzekerheid. Het is een beetje dansen op een slappe koord. Maar als je alles op een rijtje zet: we zitten nog altijd in de winterperiode, in een periode na de kerstvakantie, de scholen zijn opnieuw open, er is opnieuw activiteit, … dan blijft die curve toch redelijk goed onder controle. Toch als we dat vergelijken met de buurlanden. En we mogen daar aandacht aan geven. We doen dat toch allemaal goed.’

Op basis van de recente cijfers is Hens relatief optimistisch. ‘Als ik kijk naar de positiviteitsratio en de incidentie dan kan je daaruit afleiden dat we het eigenlijk heel goed doen’, zei hij. Maar we zijn er wel nog niet. ‘Ik had gehoopt dat ik kon zeggen: we gaan er geraken en het gaat snel gaan. Maar dat kan nu nog niet. Er is nog veel onzekerheid en dat is ongemakkelijk. En dat die nieuwe reus eraan komt, dat kunnen we niet ontkennen.’ Maar volgens Hens zitten we nu, zoals enkele andere experten ook al hebben aangegeven, nog niet in een derde golf. ‘Maar die nieuwe varianten zijn wel een ernstige bedreiging.’

Vaccinatie

Nieuwe varianten zijn er ondertussen, maar de vaccinatiecampagne is toch ook al enkele weken bezig. En daar was de laatste dagen opnieuw heel wat discussie over. ‘De huidige vaccinatiestrategie is voor ons de meest logische gang van zaken. En op basis van de eigenschappen van de vaccins moeten we nu bekijken wie wanneer te vaccineren. En hoe we dan gaan omgaan met ons gedrag’, zei hij.

• Dit zijn de drie vaccins die de Belgen eerst moeten beschermen tegen corona

Vlaams minister Jan Jambon zei vrijdag tijdens een persconferentie dat alle bewoners van de woon-zorgcentra ondertussen ingeënt zijn en dat we op schema zitten. Zien we daar iets van terug in de cijfers? ‘Er zijn lichte tekenen op te merken in de ziekenhuisopnames. Daar zien we dat die minder uit de woon-zorgcentra komen. Maar ik wil er wel voorzichtig mee zijn. Dat moeten we nog bevestigd zien.’

Zo vroeg al een effect zien van de vaccinatie zou natuurlijk wel een goede evolutie zijn. ‘Dat was eigenlijk de opzet van die vaccinatiecampagne: de last naar beneden krijgen. We zien het toch al een beetje. Dat moet ons hoopvol stemmen.’