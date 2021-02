Weerbericht | Dag start met regen

Dinsdagochtend trekt een storing oostwaarts over ons land en valt er lichte tot matige regen. In de namiddag voorspelt het KMI een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden met enkele buien. Het wordt een stuk zachter met maxima tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 graden in het centrum.

Dinsdagavond is het wisselend bewolkt met nog kans op buien. In de nacht wordt het in de meeste streken overwegend droog. Woensdagochtend ligt er een nieuwe regenzone klaar langs de grens met Frankrijk. De minima schommelen tussen 6 graden in de Hoge Ardennen en 9 graden in Vlaanderen.

Woensdag begint overwegend droog met vooral over het noordoosten nog hier en daar een versluierde zon. Al snel wordt het overal betrokken en gaat het soms intens regenen vanaf de Franse grens. De zuiden-, later westenwind, waait matig tot vrij krachtig met rukwinden in het westen rond 60 kilometer per uur en op de Ardense toppen rond 80 kilometer per uur. De aangevoerde lucht is zeer zacht met maxima lokaal tot 12 graden.

Donderdag is het vaak bewolkt al zijn enkele schaarse opklaringen niet uitgesloten. Het blijft droog en het kwik haalt zo’n 10 graden in het centrum van het land. Er staat een matige zuidzuidwestenwind.

Vrijdag is het veelal bewolkt en valt er na de middag wat regen. Het wordt zo’n 8 graden.