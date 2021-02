Adele mag niet ­zingen over ­liefdesverdriet

Met de hit ‘Someone like you’ heeft Adele van hartverscheurend liefdesverdriet haar handelsmerk gemaakt. Maar volgens de Britse tabloid ‘The Sun’ zullen op het nieuwe album van de zangeres geen liedjes over haar ex-man Simon Konecki te horen zijn.

De twee hebben deze maand hun scheiding afgerond na zeven jaar huwelijk, en daarbij zou de Britse een deal gesloten hebben om hun relatie – en eventuele bijbehorende hartenpijn – niet in nieuwe nummers te verwerken. ‘Het koppel is zich ervan bewust dat hun zoon, Angelo, beschermd moet worden’, zegt een insider aan The Sun. ‘Het is een kwestie van respect. Bovendien zal haar nieuwe album sowieso heel anders klinken, dus het stoort haar niet dat Simon verwacht dat ze hun relatie van haar album weert.’

Adele resten natuurlijk nog steeds de uitwegen van ‘de metafoor’ en ‘het personage’: de namen van de ex-liefjes op haar eerdere albums 19, 21 en 25 werden ook nooit expliciet genoemd, maar dat maakte het sentiment niet minder pakkend.