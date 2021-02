Aantal besmettingen blijft toenemen

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België blijft voorlopig stijgen. De ziekenhuisopnames en overlijdens dalen wel verder. Dat blijkt maandagochtend uit voorlopige gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.

In de week vanaf 23 tot en met 29 januari kwamen er per dag gemiddeld bijna 2.324 besmettingen bij. Het gaat om een toename met 9 procent ten opzichte van de zeven voorgaande dagen.

Voorlopig blijven er wel nog minder covid-19-patiënten in de ziekenhuizen belanden. Vanaf 26 januari tot en met 1 februari waren er gemiddeld ruim 119 opnames per dag, 12 procent minder dan in de voorgaande week. Momenteel liggen 1.852 mensen met covid-19 in het ziekenhuis (+4 procent), van wie 325 (+3 procent) op de afdelingen intensieve zorg.

Het aantal nieuwe overlijdens blijft eveneens dalen. Vanaf 23 tot en met 29 januari bezweken dagelijks gemiddeld 48 mensen aan covid-19, 5,6 procent minder dan in de voorgaande zeven dagen.

De teller van het aantal bevestigde coronagevallen sinds het begin van de pandemie staat nu op 711.427. Het totale dodental bedraagt 21.124.

Er worden dagelijks zo’n 48.000 mensen getest. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt 5,5 procent.

Er werden op dit moment al 279.195 mensen in ons land gevaccineerd met de eerste dosis. Dat is 3,03 procent van de bevolking.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.