Uitbraak Zuid-Afrikaanse variant in woonzorgcentrum Westende

In woonzorgcentrum Westduin in Westende (Middelkerke) zijn 36 personen besmet geraakt met de Zuid-Afrikaanse variant. Ze hadden al een eerste vaccinatie gekregen.

Woonzorgcentrum Westduin bleef sinds de start van de crisis gevrijwaard van coronaperikelen, maar nu raakten toch 34 bewoners besmet. Het gaat telkens om de Zuid-Afrikaanse variant. Vier personen zijn opgenomen in het ziekenhuis. De anderen hebben lichte of geen symptomen. Zij verblijven sinds vorige week donderdag op een ingerichte covidvleugel in het rusthuis. De andere 107 bewoners blijven voorlopig in kamerisolatie. Zij werden gisteren opnieuw getest. De resultaten worden vandaag verwacht.

Naast 34 bewoners, raakten ook twee personeelsleden besmet. ‘Waarschijnlijk bracht één van hen het virus binnen’, zegt burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker). ‘Sinds de uitbraak in Houthulst (op 17 januari, red.), hebben we in alle woonzorgcentra in de gemeente een bezoekstop ingelast. Ze gingen dus allemaal in lockdown. Het virus raakte ondanks die strenge maatregelen dus vermoedelijk binnen via een medewerker.’

Woonzorgcentrum Westduin maakt deel uit van de Armonea Groep. Dat is dezelfde groep waar ook wzc Lacourt in Oostende toe behoort. Daar vond eerder al een uitbraak met de Zuid-Afrikaanse variant plaats. ‘Een van de besmette werknemers in Westduin klust af en toe bij in dat wzc in Oostende’, legt woordvoerder van Armonea Ine Tassignon uit. ‘Misschien was de persoon al besmet met de Zuid-Afrikaanse variant, nog voor de uitbraak in Oostende bekend werd. Toen hij of zij dan opnieuw kwam werken in Westduin, kreeg het virus hier vrij spel.’

Eerste prik

Op 15 januari kregen de bewoners en het personeel in Westduin hun eerste prik van het coronavaccin. Op 24 januari doken de eerste besmettingen op. ‘Na de eerste vaccinatie kan het tot 14 dagen duren vooraleer het vaccin volledig z’n ding kan doen’, zegt viroloog Johan Neyts (KU Leuven). ‘Het is dus mogelijk dat op een goeie week tijd het vaccin nog niet kan voorkomen dat mensen ziek worden. Niet iedereen is meteen volledig beschermd na een eerste prik.’

‘Als het klopt dat de meeste bewoners geen of nauwelijks symptomen vertonen, dan ziet het er naar uit dat het vaccin grotendeels aanslaat’, vervolgt Neyts. ‘In Westduin zien we nu dat de eerste vaccinatie nog niet lijkt te beschermen tegen een infectie, maar het biedt blijkbaar wel al wat bescherming tegen het ziek worden.’

Normaal gezien zou de tweede vaccinatie in het woon-zorgcentrum vrijdag gebeuren. Die tweede prik wordt nu voor onbepaalde tijd uitgesteld.