Saved by the bell-acteur Dustin Diamond (44) overleden

Dustin Diamond, bekend van zijn rol als Samuel ‘Screech’ Powers in de tienerserie Saved by the bell, is op 44-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van longkanker.

Diamond vertolkte dertien jaar lang het personage Samuel ‘Screech’ Powers in Saved by the bell. Na het einde van de tienerserie in 1993 ging hij aan de slag als stand-upcomedian en nam hij deel aan diverse realityprogramma’s.

Dustin Diamond werd begin januari opgenomen in een ziekenhuis in Florida. Nog geen drie weken later is hij overleden aan de gevolgen van longkanker. ‘Dustin heeft niet geleden en daar zijn we dankbaar voor’, zegt zijn woordvoerder Roger Paul. In zijn familie zijn meerdere kankerdiagnoses gesteld. Zo overleed de moeder van Diamond aan borstkanker.