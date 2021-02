Consument vertrouwt landbouwers het meest

Van alle actoren binnen de voedselsector vertrouwen consumenten landbouwers het meest. Dat blijkt uit een studie bij 20.000 consumenten in achttien Europese landen, waaraan KU Leuven meewerkte. Het vertrouwen in de retailsector is toegenomen. Daar kan de coronapandemie mee te maken hebben.

‘Het meest frappante resultaat dat uit de studie is gekomen, is het verschil in vertrouwen tussen actoren’, legt professor Liesbet Vranken (KU Leuven) uit. Zij zette de studie mee op poten. ‘Bij alle actoren die we bekeken hebben - landbouwers, retailers, voedselverwerkingsbedrijven en de autoriteiten - zien we een stijging in consumentenvertrouwen. Bij landbouwers gaat het om een minder grote stijging dan bij de andere drie, maar dat komt waarschijnlijk omdat die groep al op een hoger percentage is begonnen.’

Dankbaarheid in crisis

Dat het vertrouwen in retailers het meest gestegen is, met zeven procent, zou volgens de studie met de Covid-crisis te maken hebben. Consumenten hebben een sterke dankbaarheid gevoeld voor de sector omdat ze voedselvoorraden altijd hebben kunnen behouden.

Verwerkingsbedrijven en autoriteiten krijgen het minste vertrouwen van de consument. ‘Een mogelijke verklaring daarvoor is het feit dat transparantie en openheid bij hen nog beter kan. Een consument heeft niet altijd kennis over welke ingrediënten of additieven nog worden toegevoegd aan een product. Hoe gaat een verwerkingsbedrijf bijvoorbeeld van een kom appels naar appelmoes? Dat is niet altijd duidelijk voor de consument.’

Gezocht: duidelijk duurzaam

Een tweede belangrijke conclusie van het onderzoek gaat over duurzaamheid van voedselproducten. ‘We zien dat steeds meer consumenten wel duurzame producten willen kopen, maar dat het vertrouwen in die producten relatief laag ligt. Dat komt waarschijnlijk doordat er heel veel verschillende labels op de markt zijn, waardoor consumenten door de bomen het bos niet meer zien.’

Vranken ziet een rol voor overheden om in duidelijke labeling te voorzien bij duurzame producten. ‘De Nutriscore zou bijvoorbeeld kunnen uitgewerkt worden naar een systeem om de duurzaamheid van een product te categoriseren. Via de Europese Green Deal wordt aan een meer geharmoniseerde labeling gewerkt, maar er is nog werk aan de winkel.’

Belgisch wantrouwen

In België liggen de resultaten in dezelfde lijn als in de andere landen. ‘Het consumentenvertrouwen ligt een beetje lager dan in andere landen. Dat kan te maken hebben met het algemene vertrouwen, en dat Belgische consumenten in het algemeen wat argwanender zijn dan consumenten in andere landen’, besluit Vranken.