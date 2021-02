Verschillende gewonden bij steekpartij in Sint-Jans-Molenbeek

In het Weststation in Sint-Jans-Molenbeek heeft een man maandagnamiddag verschillende personen aangevallen en verwond met een mes. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Jans-Molenbeek/Sint-Agatha-Berchem).

De juiste omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk maar volgens de eerste gegevens is de politie Brussel West rond 15.00 uur moeten tussenkomen in het station om een man met een mes op te pakken die verschillende personen verwond had.

De man kon gearresteerd worden maar over de juiste toestand van de slachtoffers zijn nog geen details bekend. De politiezone Brussel West verduidelijkt dat het niet gaat om een terreurdaad. Het onderzoek wordt verder gevoerd door de federale spoorwegpolitie. Het Brusselse parket is op de hoogte gebracht maar kon nog geen commentaar geven.