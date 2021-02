Champions League-duel tussen RB Leipzig en Liverpool komt in het gedrang door Duitse regels tegen coronavirus

De heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tussen RB Leipzig en Liverpool van 16 februari komt in het gedrang, omdat de Liverpool-spelers dan mogelijk niet welkom zijn in Duitsland. Daar zijn de grenzen sinds dit weekend gesloten voor reizigers komende uit risicogebieden, zoals het Verenigd Koninkrijk. “Momenteel is er geen uitzonderingsmaatregel voor profsporters”, zo bevestigde een woordvoerster van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken maandag aan nieuwsagentschap DPA.

De maatregelen in Duitsland gelden nog minstens tot 17 februari. De terugwedstrijd in Liverpool staat op 10 maart op het programma.

Ook achter de heenwedstrijd van de zestiende finales in de Europa League tussen het Noorse Molde en het Duitse Hoffenheim staan nog vraagtekens. In dit geval omdat er in Noorwegen een inreisverbod van kracht is voor buitenlanders, tenzij ze er hun wettelijke verblijfsplaats hebben. Daardoor moesten deze winter in Noorwegen al heel wat wintersportcompetities geannuleerd worden.