Ook nog alcohol laten tijdens Tournée Minérale? ‘Het doet deugd, zowel fysiek als mentaal’

De coronacrisis brengt spanningen en stress mee. Een extra glaasje wijn of een pintje meer kunnen die tijdelijk verlichten, maar als zo’n gewoonte erin slijt leidt dat op lange termijn tot gezondheidsproblemen. ‘De volle impact zal pas binnen een paar jaar blijken’, waarschuwt Tom Evenepoel van Tournée Minérale. Dat begint maandag 1 februari aan haar vijfde editie.

‘Ons eigen onderzoek bevestigt trends die we elders zien: Ongeveer de helft van de Vlaamse bevolking geeft aan dat ze niet meer of niet minder alcohol zijn gaan drinken dan voor de coronacrisis. Een kwart drinkt minder en ongeveer een vijfde drinkt meer’, licht Tom Evenepoel, verbonden aan het Vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs (VAD), toe.

‘Maar als de gewoonte om thuis meer te drinken erin sluipt, kan zich dat wreken op lange termijn. De volle impact zal pas binnen een paar jaar duidelijk worden’, voorspelt hij. Het is net tegen die ogenschijnlijk onschuldige gewoontes dat Tournée Minérale ten strijde trekt. Het VAD-initiatief dat mensen uitdaagt een maand lang alle alcohol af te zweren is dit jaar aan zijn vijfde editie toe.

‘Mensen denken bij alcoholproblematiek meteen aan zware verslavingen of verkeersongevallen. Wie lange tijd net iets meer drinkt dan aangeraden, is niet verslaafd, maar riskeert grote gezondheidsproblemen: hart- en vaatziekten, leveraandoeningen, slechte cholesterol enzovoort. Dat zijn de grote kosten voor onze samenleving’, argumenteert Evenepoel.

Volgens hem is het een boodschap die de alcoholindustrie niet graag hoort. De focus op een kleine minderheid die niet op een verantwoorde manier met haar producten overweg kan, komt de sector goed uit. Tournée Minérale is er echter om mensen als u en ik bewust te doen nadenken over het plezier dat alcohol ons schenkt, en of een beetje minder niet net zo plezant kan zijn.

Want eerlijk, wie staat te trappelen om zich vrijwillig een maand lang nog maar eens een pleziertje te ontzeggen? ‘Tournée Minérale draait niet om leven als een kluizenaar en enkel nog water drinken. Als je er een beetje creatief mee omgaat, werkt het heel verrijkend’, garandeert Evenepoel. Hij verwijst naar de vele tips, recepten en gezondheidsvoordelen op de website.

Negen op tien deelnemers hebben meer energie, slapen beter, sparen geld uit, verliezen gewicht, zien hun huid stralen, winnen meer tijd of voelen zich gezonder, leerden de vier vorige edities. In tijden van corona moet zeker dat laatste argument meetellen. En als dat nog niet voldoende is: volgens experts heeft zwaar drinken in de periode rond je vaccinatie het gevolg dat je minder beschermd bent.