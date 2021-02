Begijnhofkerk in Brussel bezet door sans-papiers

Verschillende collectieven van mensen zonder papieren bezetten sinds zondag de kerk van het Begijnhof, gelegen aan het Sint-Katelijneplein in het centrum van Brussel. De sans-papiers zijn van plan om de kerk te bezetten tot ze een kans op overleg krijgen met de overheden. Op die manier willen ze toegang tot gezondheidszorg en het recht op werk vragen.

De mensen zonder papier die al enkele jaren in België verblijven, zijn het beu om niet gehoord te worden, klinkt het. Na eerdere acties gericht aan onder meer Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) of staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi (CD&V) gaan de collectieven nu een stapje verder en bezetten individuen en families de Brusselse Begijnhofkerk. Met naar eigen zeggen gedeeltelijke toestemming van priester Daniël, zolang het coronaproof blijft.

‘We kunnen de epidemie stoppen door de mensen zonder papieren te regulariseren en ons dezelfde rechten te geven’, stelt een woordvoerder van de sans-papiers. ‘We willen de kans krijgen om te werken. We hebben er genoeg van om dit leven te leiden. Het is zwaar. Er zijn heel wat mensen die het dak boven hun hoofd verloren hebben’, klinkt het.

Knelpuntberoepen

De sans-papiers strijden al verschillende jaren voor het recht op werk en vragen dat zij ingezet worden in knelpuntberoepen en andere sectoren waar het moeilijk is om jobs ingevuld te krijgen. Dat is namelijk nodig om te voldoen aan de voorwaarden van de regularisatie op grond van werk.

‘Wij willen de kans krijgen om te werken, bijvoorbeeld in gebieden waar een gebrek is aan arbeidskrachten. Wij hebben genoeg van dit leven’, aldus een woordvoerder van de mensen zonder papieren.