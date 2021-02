Meer politie in Jubelpark na petitie tegen seksueel geweld

Naar aanleiding van een petitie tegen seksueel geweld, heeft de burgemeester van de stad Brussel Philippe Close evenals de burgemeester van Etterbeek Vincent De Wolf gevraagd aan hun politiezone om de veiligheid te versterken in het Brusselse Jubelpark.

‘Het is niet mogelijk dat vrouwen een gevoel van onveiligheid ervaren in het hartje van de hoofdstad. We moedigen ze aan om de feiten te rapporteren en een klacht in te dienen. De perceptie van vrouwen van de publieke ruimte staat centraal in onze zonale veiligheidsplan en in onze stad’, zeggen de burgemeesters maandag in een persbericht.

De beslissing van de twee burgemeesters komt er nadat de Brusselse Carla in Bruzz getuigde dat ze in het Jubelpark bijna werd verkracht op 22 januari. De vrouw startte een petitie op tegen seksueel geweld en die werd ondertussen al negenduizend keer ondertekend.

Extra verlichting

De twee burgemeesters zullen het park bezoeken met de politie en de preventiediensten en zullen ook een preventieve technische audit aanvragen van het Jubelpark om bijvoorbeeld bijkomende verlichting te installeren. ‘Ik ben vooral blij met de beslissing om daar met de betreffende diensten naar toe te gaan, zodat we concreet kunnen beslissen over de snelst mogelijke verbetermaatregelen’, specificeert Vincent De Wolf.

De politiediensten hebben kennis van 4 pogingen tot aanranding in twee jaar en garanderen een regelmatige aanwezigheid in het park.