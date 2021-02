Prins Harry krijgt schadevergoeding van tabloid

De Britse prins Harry accepteert een schadevergoeding van de krantengroep Associated Newspapers. Aanleiding zijn artikels waarin stond dat Harry de Royal Marines de rug toekeerde. Zijn advocate Jenny Afia noemde dat verhaal maandag voor de rechtbank ‘ongegrond, vals en lasterlijk’.

De prins stapte naar de rechtbank nadat Mail on Sunday en Mail Online een artikel publiceerden op basis van ‘goed geïnformeerde bronnen’ dat Harry niet meer in contact was geweest met de Britse marine sinds hij een stap opzij zette als royal. Volgens Harry’s advocate zijn die verhalen een persoonlijke aanval tegen zijn karakter en stellen ze zijn diensten tegenover zijn land valselijk in vraag.

De krantengroep bood in december aan om een schadevergoeding te betalen en een verontschuldiging te publiceren. Harry accepteerde die, maar zijn advocate stelde maandag dat de excuses ‘de ernst van de beschuldigingen tegen hem sterk minimaliseren’ en dat de groep niet erkende dat de beschuldigingen fout waren.

‘Prins Harry is in contact gebleven met het leger en zal dat in de toekomst ook blijven doen’, aldus de advocate. Het geld dat Harry krijgt als schadevergoeding zal hij doneren aan de Invictus Games Foundation, die hij zelf opzette om een sportevenement te organiseren voor zieke of gewonde soldaten.

De twee partijen zijn akkoord gegaan tot een schikking en de rechtszaak wordt dan ook stopgezet.