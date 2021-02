Topshop wordt onderdeel van Asos en sluit alle winkels

Het doek valt voor de Britse winkelketens Topshop, Topman, Miss Selfridge en HIIT. Webwinkel Asos neemt de kledingmerken weliswaar over, maar de 70 resterende winkels gaan onherroepelijk dicht. Daarmee verdwijnen zo’n 2.500 banen.

Dat heeft Asos maandag zelf bevestigd. De webwinkel heeft voor de overname 265 miljoen pond (om en bij de 300 miljoen euro) veil. In een verklaring zei de online kledingverkoper nog eens 30 miljoen pond (34 miljoen euro) te hebben uitgetrokken voor het overkopen van de stock. Ook neemt het 300 werknemers over. De ongeveer 70 winkels gaan echter dicht, waardoor 2.500 andere banen op de tocht staan.

In de mededeling beloofde Asos de merken verder te zullen ontwikkelen. ‘De overname van deze iconische Britse merken is een zeer belangrijk moment voor Asos en voor onze klanten, en het gaat ons helpen in ons streven naar een platform met meerdere merken’, verklaarde Nick Beighton, Managing Director van Asos.

Arcadia, dat in totaal 13.000 werknemers telde verspreid over 36 landen, legde eind 2020 al de boeken neer. De dalende verkoopcijfers door het coronavirus lagen mee aan de basis van het faillissement. De keten had het echter al langer moeilijk. Ceo Philip Green kwam ook onder vuur te liggen voor grensoverschrijdend gedrag.

Topshop had enige tijd ook twee vestigingen in ons land: in Brussel en Antwerpen. Die winkels openden in 2011, maar sloten al snel weer de deuren.