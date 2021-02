NMBS sluit de loketten in 44 treinstations

Van de 135 treinstations waar vandaag nog loketten aanwezig zijn, blijven er binnenkort nog maar 91 over. NMBS speelt daarmee in op de toenemende digitalisering van de ticketverkoop.

Vijf jaar geleden kocht nog ruim de helft van alle treinreizigers zijn ticket of abonnement bij een werknemer van de NMBS, aan een loket in een van de stations. Sindsdien is dat aandeel afgenomen tot minder dan twintig procent. De verkoop via de verkoopautomaten, maar vooral via de website en de app van de spoorwegmaatschappij namen in gelijke mate toe. De NMBS beantwoordt die trend met de sluiting van alle loketten in 44 van de 135 stations waar die op dit moment nog aanwezig zijn.

Dat heeft het spoorbedrijf vanmiddag bekendgemaakt. Eind dit jaar sluiten de loketten in de stations van onder meer Diksmuide, Heist, Jette, Ninove, Ternat en Zaventem. Het gaat over eerder kleine stations - 19 in Vlaanderen, 3 in Brussel en 22 in Wallonië - waar het aantal klanten dat gebruikmaakte van de loketten volgens de NMBS ‘zeer laag’ was geworden. De ‘dode tijd’ - waarin de werknemers achter het loket geen klanten bedienen - bedraagt er minstens zestig en vaak tot wel negentig procent. ‘Deze 44 loketten nemen samen slechts vijf procent van de ticketverkoop voor hun rekening’, zegt Marc Huybrechts, directeur marketing bij de NMBS.

77 jobs minder

Na de sluiting zullen nog 91 van de 550 stations van de NMBS een bemand loket hebben - of zo’n 16 procent. Dat blijft meer dan in de buurlanden: in Frankrijk is dat vandaag 13 procent, in Nederland 4 procent. De NMBS benadrukt dat de trend van meer digitale aankopen versterkt is door de coronacrisis, maar zich ook daarvoor al manifesteerde.

Het bedrijf verwacht dat een toename van telewerk in de komende jaren de nood aan fysieke loketten nog verder zal doen afnemen. De definitieve sluiting zal pas eind dit jaar plaatsvinden. Tot die tijd is er sprake van een overgangsperiode, waarin de loketten nog slechts twee of drie dagen per week open zullen zijn. Daarna zullen in de stations op de drukste momenten stewards aanwezig zijn.

Door de sluiting verdwijnen 77 jobs, volgens de NMBS zonder harde ontslagen.

Via de krantenwinkel

Reizigersorganisatie TreinTramBus betreurt dat de sluiting van de loketten zo drastisch gebeurd. ‘Het is alles of niets: of het loket blijft open, of alles verdwijnt. Waarom werkt de NMBS niet samen met andere partners - BPost, lokale handelaars, … - om toch een basisdienstverlening aan te bieden. Ook krantenwinkels of koffiebars kunnen treintickets verkopen. In Nederland gebeurt dat al. Het kan een win-win-situatie zijn voor iedereen.’