Vier Vlamingen op longlist Libris Literatuur Prijs

Er zijn nog vier Vlamingen in de race voor de Libris Literatuur Prijs. De longlist bevat opvallend veel jongere namen.

Achttien schrijvers maken nog kans op de Libris Literatuur Prijs voor het beste literaire fictieboek van het afgelopen jaar. Naast gevestigde namen als Jeroen Brouwers met Cliënt E. Busken, Arnon Grunberg met Bezette gebieden, Stefan Hertmans met De opgang, Erwin Mortier met De onbevlekte, het vervolg op zijn debuutroman Marcel, en Herman Koch met Finse dagen, maken ook een flink aantal auteurs hun opwachting met een eerste of een tweede boek.

Tien van de genomineerde behoren tot de jongere lichting, waaronder zeven vrouwen. De ‘vrouwelijke golf’ waarvan de jongste jaren al vaker sprake was, zet zich ook hier door. Simone Atangana Bekono haalde de longlist met haar fictiedebuut Confrontaties, een sterke, confronterende roman over een opgroeiend zwart meisje in een Nederland vol vooroordelen. Ook Wij zijn licht van Gerda Blees, over vier communeleden die besluiten te stoppen met eten is een goed onthaald debuut. Lize Spit (Ik ben er niet) en Marieke Lucas Rijneveld (Mijn lieve gunsteling) konden de juryleden overtuigen met hun tweede boek, net als Sien Volders, die met Oogst een sociale roman schreef over schrijnende armoede. De opvallendste nominatie is die voor Jaguarman van Raoul de Jong, dat tot de categorie literaire non-fictie wordt gerekend, terwijl de Libris exclusief bestemd is voor literaire romans.

De shortlist wordt bekendgemaakt op 1 maart. Op 11 mei weten wie de winnaar wordt. Aan de Libris Literatuur Prijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden.