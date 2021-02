In Frankrijk hebben enkele restaurants hun deuren heropend hoewel de coronamaatregelen dat nog niet toelaten. De zaken die de regels niet volgen dreigen het steungeld dat ze van de overheid krijgen te verliezen.

In oktober moesten bars en restaurants in Frankrijk opnieuw toe om de verspreiding van het coronavirus in te perken. Fransen kunnen nog eten bestellen bij restaurants, maar pas ten vroegste half februari kunnen restaurants helemaal terug open. Hoewel de coronacijfers dat op dit moment nog niet toelaten, willen sommige zaken willen echter niet meer zo lang wachten. In Frankrijk vinden media meer en meer getuigenissen van restaurants die clandenstien heropenen voor gasten.

Hondertal-gasten

Sommigen laten enkel vaste klanten dineren, terwijl andere restaurants het al iets grootser aanpakken. Zo opende ‘Poppies’ in Nice vorige week woensdag zijn deuren voor een 100-tal mensen, en dat onder het oog van de plaatselijke media. Het was een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid, klonk het toen.

De politie liet eigenaar Christophe Wilson aanvankelijk zelfs even begaan, maar beboette uiteindelijk toch de gasten. Wilson werd meegenomen naar het kantoor omdat hij iemand zonder papieren te werk stelde. Die man, een kok die afkomstig is van Ivoorkust en al 10 jaar in Frankrijk woont, dreigt nu het land te moeten verlaten. ‘Ik kreeg maandag een telefoontje van mijn baas om woensdag te komen werken. Als mijn baas me belt, dan kom ik. Ik kan geen nee zeggen’, vertelt Moussa aan Le Monde. Wilson zei geen spijt te hebben zijn restaurant te hebben geopend, maar wil wel graag de situatie van Moussa helpen oplossen.

De gevolgen voor Wilson zelf zullen pas later duidelijk zijn. ‘We wachten nog op onderdelen van het onderzoek’, liet de openbare aanklager van Nice aan Le Monde weten. Mogelijk moet ‘Poppies’ voorgoed sluiten.

Solidariteitsfonds

‘Poppies’ inspireerde ook andere restauranthouders in het land, maar volgens de Franse minister van Economie Bruno Le Maire gaat het om een klein aantal. Hij wil echter vermijden ‘dat het fenomeen zich verspreidt, en dat het een gewoonte wordt’, zei hij maandag op de Franse radiozender RTL. Hij waarschuwde daarom dat restaurants die heropenen overheidssteun zullen verliezen. ‘Restaurateurs die openen, zullen een maand lang geen gebruik meer kunnen maken van het solidariteitsfonds. En als er een herhaling is, zullen ze het helemaal verliezen’, klonk het.

Op RTL verzekerde Le Maire dat hij wel begrijpt dat ‘het extreem moeilijk is’ voor restauranthouders.

Voor bedrijven die door de coronamaatregelen moeten sluiten, bedraagt de steun van het solidariteitsfonds 10.000 euro per maand of een vergoeding van 20% van de omzet in 2019 binnen de limiet van 200.000 euro per maand.

In Frankrijk ligt het weekgemiddelde momenteel op 20.500 nieuwe besmettingen per dag op een bevolking van 67,09 miljoen. Gemiddeld sterven er dagelijks 430 mensen aan de gevolgen van covid-19.