Dit zijn de drie vaccins die de Belgen eerst moeten beschermen tegen corona

Nu ook AstraZeneca de formele toestemming heeft gekregen, zijn er in Europa al drie spelers die een eigen vaccin kunnen toedienen. Dit zijn de belangrijkste verschillen, in werking, toediening en levering.

Pfizer/BioNtech

Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech was het eerste om groen licht te krijgen van Europa. België heeft eerst vijf miljoen dosissen besteld, en later nog eens 7,5 miljoen. Er zijn er twee nodig per persoon, toe te dienen met een tussentijd van zo’n drie weken.

Hoe staat het met de toediening? De eerste vaccins werden maandag 28 december toegediend bij de bewoners van enkele geselecteerde woonzorgcentra. Het overgrote deel van de bijna 290.000 in ons land toegediende vaccins is van Pfizer, dus ook bij het zorgpersoneel.

Hoe staat het met de levering? In januari moest Pfizer aankondigen dat het minder vaccins zou kunnen leveren dan eerst gedacht, wat voor veel onzekerheid over de hele vaccinatiestrategie heeft gezorgd. Maandag meldt BioNtech echter dat het dit kwartaal wel degelijk de voorziene aantallen kan leveren, en volgend kwartaal zelfs 75 miljoen meer dan tot dusver toegezegd. De achterstand zou dus volledig weggewerkt raken. Het Franse Sanofi, dat pas eind dit jaar met een eigen vaccin komt, helpt met de productie van het vaccin.

Hoe werkt het? De entstof is de genetische RNA-code voor de aanmaak van het krooneiwit (de ‘stekeltjes’) van het coronavirus. De productie van dit krooneiwit door de cellen van gevaccineerde mensen moet een immuunreactie opwekken tegen een infectie met het coronavirus, dat langs zijn buitenkant met krooneiwitten is bezet.

Is het vaccin opgewassen tegen de mutaties? Pfizer acht het niet nodig om met een nieuw vaccin te komen om de diverser varianten van het virus aan te pakken. ‘Kleine verschillen’ die zijn waargenomen tijdens onderzoek hebben waarschijnlijk niet tot gevolg dat het vaccin veel minder effectief is

Wat zijn de bijwerkingen? Het vaccin is geen lieverdje: er is kans op pijn op de plek van de inspuiting, koorts (meer dan 10 procent), hoofdpijn (bij meer dan 50 procent) en spierpijn (bij meer dan 30 procent), koude rillingen (bij meer dan 30 procent). Die bijwerkingen zijn doorgaans mild tot matig en verdwijnen binnen ­enkele dagen na de vaccinatie. Bij een kleine minderheid zijn de bijwerkingen zo erg dat er geen normale dagelijkse activiteiten mogelijk zijn.

Moderna

Het vaccin van het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna is sinds 6 januari goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap. In de VS gebeurde dat al twee weken eerder, en wordt het middel al sinds eind vorig jaar toegediend. Ons land tekende in op 2 miljoen dosissen, goed voor de bescherming van 1 miljoen personen.

Hoe staat het met de toediening? De eerste shots Moderna-vaccin is in ons land op 18 februari toegediend, bij medewerkers van het Antwerpse ziekenhuis ZNA Middelheim. Voorlopig gaat het slechts om enkele duizenden personen die hiermee zijn geïnjecteerd.

Hoe staat het met de levering? Ook Moderna kijkt aan tegen opstartproblemen. Zo zou er in ons land deze week 20 procent minder vaccins geleverd worden dan eerder vooropgesteld. Maar voor de grote aantallen werd voorlopig nog niet op Moderna gerekend: pas vanaf midden februari zou het vaccin in massaal aan België geleverd worden.

Hoe werkt het? Ook dit vaccin werkt met de genetische RNA-code voor de aanmaak van het krooneiwit van het coronavirus, net als het Pfizer-vaccin. De doeltreffendheid is gelijkaardig: beide vaccins zouden meer dan 90 procent werkzaam zijn.

Is het vaccin opgewassen tegen mutaties? Moderna heeft al laten weten dat het zijn huidige vaccin indien nodig aanpast. Het heeft al een versie 2.0 uitgewerkt, gebaseerd op het bouwplan voor de aanmaak van de Zuid-Afrikaanse variant van het krooneiwit van het corona­virus.

De bijwerkingen? Ook die lijken op die van het Pfizer-vaccin. De meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid, koude rillingen, spierpijn en pijn op de plek van de inspuiting. Door de band genomen geeft het Moderna-vaccin bij iets meer proefpersonen bijwerkingen.

AstraZeneca/Oxford

Sinds vrijdag heeft AstraZeneca zich toegevoegd aan dit rijtje. AstraZeneca moest ‘het werkpaard’ van de vaccinatiestrategie worden: het middel is veel goedkoper dan de vaccins van Pfizer en Moderna, én kan gewoon in de koelkast bewaard worden. De EU-lidstaten plaatsten in de herfst hun bestellingen, België opteerde voor 7,5 miljoen dosissen, wat op dat moment het grootste aantal was.

Hoe staat het met de toedieningen? Voorlopig is het middel in België nog niet toegediend. Maar de bedoeling is dat iedereen die dit vaccin krijgt ‘richting september’ zijn eerste vaccinprik heeft gekregen. Wie dat echter wordt, is echter nog een vraagteken. Probleem is dat in de uitgevoerde studies weinig bekend is over de werking bij mensen van ouder van 55 jaar. De EU-lidstaten moeten zelf beslissen of ze het vaccin geschikt achten voor hun landgenoten ouder dan 55 jaar. België hakt normaal maandag nog de knoop door.

Hoe staat het met de levering? AstraZeneca zal zondag de eerste 80.000 doses leveren, tien dagen later volgen nog eens 300.000 doses. Volgens de oorspronkelijke planning zou het vaccin in maart worden toegediend bij 65-plussers zonder onderliggende aandoeningen, maar er is grote onduidelijkheid over in welke mate AstraZeneca tijdig levert, wat al voor een groot conflict met de Europese Unie heeft gezorgd.

Hoe werkt het? Ook hier: twee injecties moeten beschermen tegen de ziekte. Maar de methodiek is anders: dit vaccin is gebaseerd op een aangepast verkoudheidsvirus, het is dus een minder revolutionaire techniek.

Is het vaccin opgewassen tegen de mutaties? Het Europees Geneesmiddelenagentschap verwacht van wel, klonk het vrijdag bij de toekenning van de vergunning.

De bijwerkingen? Ongewenste klachten zijn veelal mild. Meestal gaat het om onder meer hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn, koorts en misselijkheid.

Overige

Naast de drie al goedgekeurde vaccins heeft de EU ook contracten gesloten met twee andere farmabedrijven. Zo is er het Duitse Curevac, dat ook nog in het eerste kwartaal hoopt om goedkeuring te kunnen vragen. Ons land heeft ingetekend om 2,9 miljoen dosissen van het vaccin te ontvangen. Ook dit vaccin werkt met RNA-code, zoals dat van Pfizer en Moderna. En ook van dit vaccin zijn twee injecties nodig. Farmagigant Bayer werkt mee aan de productie.

Janssen Pharmaceutica/Johnson & Johnson kiest daarentegen voor een menselijk verkoudheidsvirus dat het recept voor de bouw van het krooneiwit (‘de stekeltjes’) van het coronavirus met zich meedraagt. Ons land heeft al vijf miljoen doses besteld. Een persoon heeft van dit vaccin maar één dosis nodig. Volgens de eerste resultaten zou het wel iets minder doeltreffend zijn dan de vaccins die al goedgekeurd zijn: ‘slechts’ 66 procent. Bedoeling is om in maart of april toestemming te krijgen om deze vaccins te gebruiken.