Nobelprijs voor de Vrede mogelijk voor Trump en schoonzoon

Harvard-professor Alan Dershowitz heeft Jared Kushner - echtgenoot van Trumps dochter Ivanka - genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede, omwille van zijn rol bij de ‘Abraham-akkoorden’ die meer rust moeten brengen in het Midden-Oosten. Eerder bleek ook de voormalige president zelf genomineerd om dezelfde reden.

Een nominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede betekent enkel dat iemand die in aanmerking komt om te nomineren vindt dat de genomineerde de prijs verdient. In het geval van Kushner is dat advocaat en professor aan Harvard Law School Alan Dershowitz. Hij verdedigde Trump tijdens zijn eerste impeachmentproces en roept op om het tweede te staken, aangezien Trump geen president meer is.

Het Nobelcomité van Noorwegen, verantwoordelijk voor de uitreiking van de prijs, zegt elk jaar zo’n 200 verschillende nominaties te ontvangen voor de deadline van 1 februari. Die blijven 50 jaar lang geheim. Vaak laat degene die een nominatie instuurde zelf weten wie hij of zij geschikt vindt voor de prijs. Zo ook Dershowitz.

De advocaat lijkt wel aan te voelen dat zijn nominatie controversieel is. ‘De Nobelprijs voor de Vrede wordt niet uitgereikt voor populariteit, noch is het een maat voor goedkeuring van de internationale gemeenschap. Het is een prijs voor het vervullen van de hoogstaande criteria die Afred Nobel in zijn testament liet optekenen’, stelt hij in zijn brief aan het Nobelcomité.

Kushner liet op zijn beurt weten zich vereerd te voelen door de nominatie. In zijn rol als adviseur verbonden aan het Witte Huis werkte Trumps schoonzoon aan de ‘Abraham-akkoorden’, die zorgden voor diplomatieke relaties tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Sudan en Marokko. Kushner deelt zijn nominatie met Avi Berkowitz, Midden-Oostengezant van de VS en rechterhand van Kushner bij de onderhandelingen.

Andere gelekte namen van genomineerden zijn klimaatactiviste Greta Thunberg en haar beweging Fridays for Future, Russisch oppositieleider Aleksej Navalni, burgerrechtenbeweging Black Lives Matter, de nieuwswebsite Hong Kong Free Press en het Covax-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Wie een nominatie wil insturen bij het Nobelcomité van Noorwegen moet deel uitmaken van een nationale overheid of parlement, een internationaal gerechtshof of het bestuur van een universiteit, of professor zijn in de sociale wetenschappen, geschiedenis, filosofie, recht of theologie, of eerder zelf de Nobelprijs hebben gewonnen of in het Nobelcomité hebben gezeteld. De prijs wordt uitgereikt in het begin van oktober.