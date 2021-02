In het echte leven is hij Keith Gill, een jonge vader uit Boston met een voorliefde voor Belgische bieren. Maar online is hij DeepFuckingValue, de aanvoerder van het legertje ­amateurbeleggers dat de machtige hefboomfondsen klamme handen bezorgt.

Hij heeft een huurhuis in de suburbs en hij werkte tot voor kort voor een verzekeringsmaatschappij in Massachusetts. Niks bijzonders aan Keith Gill (34). Of het moest zijn dat hij na kinderbedtijd graag ...