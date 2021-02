Negen maanden geen wijn: sommelier Sepideh Sedaghatnia verwacht eerste kindje

Heuglijk nieuws, zelfs voor een sommelier die nu negen maanden lang geen alcohol mag drinken: Sepideh Sedaghatnia (36) verwacht haar eerste kindje. Dat meldt ze zelf op Instagram.

‘Het mooiste cadeau van 2020, dat zal verschijnen in juli 2021’, schrijft ze bij een foto van haar echografie. ‘Ik kan niet wachten’, klinkt het nog. Sepideh Sedaghatnia werd in 2014 verkozen tot Sommelier van het Jaar door Gault & Millau, schreef enkele boeken over wijn en jureerde in VTM’s Mijn pop-uprestaurant. Ze runt ook haar eigen wijn- en gastrobar Divin by Sepi in Antwerpen.