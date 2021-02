BioNTech kondigt aan in tweede kwartaal tot 75 miljoen extra dosissen aan EU te leveren

De Duitse vaccinfabrikant BioNTech kondigt maandag aan dat het in het tweede kwartaal mogelijk tot 75 miljoen dosissen van zijn vaccin vervroegd kan leveren aan de Europese Unie.

Daarnaast werkt het bedrijf aan een verhoging van de leveringen vanaf de week van 15 februari, ‘om de contractueel vastgelegde levering van de volledige hoeveelheid dosissen in het eerste kwartaal te verzekeren’, zegt Sierk Poetting, financieel directeur van het bedrijf, in een mededeling. ‘Nu kunnen we terugkeren naar het oorspronkelijke plan voor leveringen aan de EU’, aldus Poetting.

Pfizer

BioNTech werkt voor de productie van zijn vaccin samen met de Amerikaanse farmareus Pfizer. Hun vaccin was het eerste dat op de Europese markt toegelaten werd. Net zoals andere producenten moesten ook Pfizer en BioNTech de afgelopen weken aankondigen dat ze minder konden leveren dan aanvankelijk gecommuniceerd.

De versnelling van de productie die BioNTech nu aankondigt heeft onder meer te maken met een aanpassing van het productieproces in de Pfizer-fabriek in Puurs, zegt Poetting op de site van het Duitse magazine Der Spiegel. ‘Nu kunnen we terugkeren naar het oorspronkelijke plan voor leveringen aan de EU’, klinkt het bij Poetting.

Twee miljard doses in 2021

Daarnaast speelt ook mee dat de productievestiging van BioNTech in het Duitse Marburg (Hessen) een fabrikatielicentie gekregen heeft. Daarmee is het Europese productienetwerk van het farmabedrijf uitgebreid van drie partners in december naar dertien vandaag. ‘We bouwen dit netwerk verder uit en zijn nog in gesprek met andere gekwalificeerde partners’, klinkt het nog.

Wereldwijd belooft BioNTech een productiestijging van 50 procent. ‘Om aan de toegenomen wereldwijde vraag te voldoen, zijn we van plan om in 2021 twee miljard doses van ons vaccin te produceren’, aldus Poetting nog. ‘Om dit te bereiken, zullen wij onze eerder geplande productie van 1,3 miljard doses vaccin met meer dan 50 procent verhogen. Acties om onze productiecapaciteit uit te breiden liggen op schema.’

In Duitsland zit bondskanselier Angela Merkel maandag samen met de minister-presidenten, regionale ministers van Gezondheid en vertegenwoordigers van de farmasector voor overleg rond de trage opstart van de vaccinatiecampagne en de leverproblemen. De afgelopen dagen en weken eisten ook in Duitsland verschillende politici meer duidelijkheid over de termijnen en de prioriteiten voor bevolkingsgroepen. De voornaamste bedoeling van de top van maandag is vooral een duidelijk beeld krijgen van waar de moeilijkheden voor de Duitse vaccinatiecampagne liggen.