Tientallen prominenten scharen zich achter open brief: ‘Geef jongeren voorrang bij vaccinaties’

Verschillende bezorgde ouders en volwassenen onder wie Heidi De Pauw van Child Focus, kinderpsychiater Peter Adriaenssens en federaal procureur Frederic Van Leeuw trekken in een open brief aan de alarmbel over de situatie van de jongeren tijdens de coronapandemie. Minister van Welzijn Wouter Beke vindt het echter niet aangewezen om de vaccinatiestrategie om te gooien.

De brief werd maandag gepubliceerd in De Morgen en Het Laatste Nieuws. In de brief roepen ze op om jongeren bij versoepelingen van de coronamaatregelen en bij de vaccinatie voorrang te geven.

‘We mogen het mentaal welzijn van onze jongeren niet langer negeren en moeten hen erkennen als een essentiële groep van onze maatschappij’, klinkt het. Volgens de initiatiefnemers is niet enkel mentaal welzijn een aandachtspunt, maar duiken ook andere problemen op: ‘van jongeren die stoppen met studeren omdat ze hun studies niet meer kunnen betalen omdat hun studentenjob in het café niet meer kan. Of jonge mensen die hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt en geen vast contract meer krijgen of al maanden technisch werkloos thuis zitten.’

De ondertekenaars van de brief zeggen ook dat ze een stapje opzij willen zetten voor de jongeren. ‘Want wij hebben al veel kunnen genieten van het leven. Reizen, restaurants, concerten, cafés... we hebben al gulzig gegeten en gedronken in alle betekenissen van het woord. En uiteraard willen we dat terug, en snel. Maar laat ons eerlijk zijn, we hebben al veel gehad.’

In de brief vragen ze dan ook eerst te denken aan de jongeren bij versoepelingen en hen al meer vrijheden te bieden, zoals opnieuw naar de aula gaan, aanwezig zijn op kleine evenementen na een sneltest of gewoon met meer kunnen sporten, wandelen en rondhangen op basketbalpleintjes of aan skateterreinen. Bij de vaccinatie moeten jongeren dan weer aan de beurt komen na de oudsten, meest kwetsbaren en meest essentiële beroepen. ‘We moeten de maatschappelijke meerwaarde van de jeugdigheid erkennen’, klinkt het.

Heidi De Pauw van Child Focus en Sara Vercauteren van pr-bedrijf Bepublic schreven de brief in eigen naam. Die is ondertussen ondertekend door tientallen anderen, onder wie Peter Adriaenssens (kinderpsychiater), Christine Mussche (advocate), Sam De Bruyn (radio en tv host), Luc Van Gorp (voorzitter CM) en Pieter Timmers (Vice Olympisch Kampioen 100m vrije slag).

‘Strategie niet omgooien’

In een reactie in De ochtend op Radio 1 spreekt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) van een ‘gedeelde zorg’. Maar de vaccinatiestrategie ‘plotseling omgooien’ is volgens Beke ‘niet verstandig’. ‘De vaccinaties gaan eerst naar de mensen die meest bedreigd worden, en we zien dat covid-19 toch heel leeftijdsgerelateerd is. De ouderen zijn meest vatbaar, we zien dat ook in de overlijdensstatistieken’.

Beke wijst erop dat zelfs al worden jongeren eerder gevaccineerd dit niet betekent dat ze opeens alle maatregelen zouden mogen laten vallen. Hij geeft wel aan dat het ‘op een gegeven moment’ nodig zal zijn om de balans op te maken van de virologische toestand en het aantal vaccinaties, en zo de jongeren weer perspectief te brengen. ‘Ik denk dan zowel aan het onderwijs als aan de vrijetijdsbeleving’.

Over de open brief is de minister op zich wel positief. Beke ziet daarin een teken van ‘solidariteit tussen generaties’.

Hoe komt het nu dat we zo snel een vaccin hebben? En is het wel veilig? Professor vaccinologie Isabel Leroux-Roels legt het uit in onderstaande video.