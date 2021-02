Veerkrachtsubsidie voor door Brexit getroffen Vlaamse bedrijven

Vlaamse bedrijven die getroffen worden door de Brexit kunnen vanaf vandaag, maandag, een Brexit-veerkrachtsubsidie tot 50.000 euro aanvragen waarmee ze advies kunnen inkopen om bijvoorbeeld nieuwe markten te verkennen. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) voorziet in totaal 28 miljoen. De helft van dat bedrag wordt voor deze eerste oproep ter beschikking gesteld.

‘De coronacrisis heeft voor veel bedrijven grote gevolgen. Wie daarnaast handel voert met of in het Verenigd Koninkrijk wordt ook nog eens getroffen door de Brexit. Die bedrijven kunnen rekenen op steun om hun bedrijfsstrategie te heroriënteren. Daarom voorzien we nu in een subsidie tot maximaal 50.000 euro om advies en begeleiding op dat vlak te kunnen inkopen’, licht minister Crevits toe.

Door de Brexit moeten heel wat Vlaamse kmo’s hun businessplannen herzien en zich heroriënteren op nieuwe markten, producten en diensten. Ze moeten ook rekening houden met de bepalingen uit het EU-VK handels- en samenwerkingsakkoord.

Vanaf nu aanvragen

De veerkrachtsubsidie ondersteunt bedrijven die direct of indirect getroffen zijn door de Brexit, waarmee ze ruimte krijgen om hun strategische businessplannen duurzaam om te vormen en vervolgens die transformatie toe te passen.

Ondernemers kunnen deze veerkrachtsubsidie vanaf vandaag, maandag, aanvragen via VLAIO (www.vlaio.be/Brexitveerkracht). Het gaat concreet om een samenwerking tussen een projectindiener - een ondernemer die hinder ondervindt - en een externe private dienstverlener -consultancybureau, kennisinstelling of studiebureau - die de kmo bijstaat bij deze strategische heroriëntatie. De subsidie geldt voor de personeelskost bij de externe dienstverlener en de eigen personeelskosten van de projectindiener, en dit telkens voor maximaal 25.000 euro. In totaal kan een kmo voor zijn project minimaal 20.000 euro en maximaal 50.000 euro Brexit-steun ontvangen, waarbij de steun 50 procent bedraagt van de totale projectbegroting.

Grote uitdaging

De veerkrachtsubsidie bestaat uit twee oproepen, waarbij deze eerste oproep goed is voor 14 miljoen euro. Deze subsidie is één instrument binnen het ruimer Brexit-actieplan.

‘De impact van de Brexit op onze bedrijven mogen we niet onderschatten. De voorbije maanden hebben we alles in het werk gesteld om onze ondernemers goed voor te bereiden, maar sinds 1 januari is het VK effectief uit de EU gestapt. Met deze Brexit veerkrachtsubsidie willen we ondernemers in staat stellen zich om te vormen, nieuwe markten te verkennen of te diversifiëren. De coronacrisis duwt de Brexit nog steeds wat op het achterplan, maar de uitdaging blijft groot’, aldus nog minister Crevits.